Özel jetle geldi tarifeli uçakla gitti

2024'ün haziran ayında Fenerbahçe ile anlaşarak Başkan Ali Koç tarafından özel jetle İstanbul'a getirilen Jose Mourinho, krallar gibi karşılanmış ve statta 30 bin kişilik taraftar grubunun önünde resmi sözleşmeye imza atmıştı. Ancak Portekizli teknik adamın İstanbul'dan ayrılışında tam tersi bir görüntü vardı. Şampiyonlar Ligi hayalinin bittiği 1-0'lık Benfica yenilgisinin ardından sarı-lacivertli takımdaki görevine son verilen deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam yemeğinde teknik ekibiyle bir araya geldi. Dün ise THY'nin tarifeli uçağı ile İstanbul'dan ayrılarak Lizbon'a gitti. Havalimanına tek başına gelen Mourinho, yolcuların fotoğraf çektirme isteğini ise geri çevirmedi.





Portekiz'de olay sözler

Mourınho dün Portekiz'de ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Havalimanında soruları yanıtlayan ünlü hoca, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü" ifadelerini kullanırken "Böyle bir kararı bekliyor muydunuz, transferle ilgili sözleriniz mi etkili oldu" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi biter!"

ARTIK ÖZEL DEĞİL

Fenerbahçe'nin Mourinho'yu göndermesi Portekiz'de geniş yankı buldu. Haber ülke medyasında "Artık özel biri değil"; "Mourinho kovuldu" başlıkları ile duyuruldu. Ayrıca deneyimli hocanın kariyeri boyunca 100 milyon Euro'nun üzerinde tazminat aldığı hatırlatıldı.