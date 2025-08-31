Pendikspor, Kitsiou’nun golleriyle güldü

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Özbelsan Sivasspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi Kitsiou'nun golleriyle 2-1 kazandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır
Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 69 Sequeira), Kitsiou, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Hakan Yeşil), Denic (Dk. 69 Adnan Uğur), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 77 Thuram)
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Mert Çelik (Dk. 89 Yılmaz Cin), Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Moutoussamy, Mehmet Talha Şeker (Dk. 62 Badji), Campos (Dk. 62 Emre Gökay), Bekir Böke, Mbunga-Kimpioka (Dk. 75 Emirhan Başyiğit)
Goller: Dk. 46 Kitsiou ve 89 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90+5 Bekir Böke (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Yiğit Fidan, Dk. 31 Bekir Karadeniz, Dk. 81 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor), Dk. 72 Mbunga-Kimpioka ve Badji, Dk. 81 Ali Şaşal Vural (Özbelsan Sivasspor)