Samsunspor açıkladı: "1 taraftarımız hayatını kaybetti"

Samsunspor, deplasman yoluna çıkan taraftar grubunun saldırıya uğradığını ve bu saldırıda bir taraftarın hayatını kaybettiğini, bir taraftarın da yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

