Giriş Tarihi: 31.8.2025 20:48 Son Güncelleme: 31.8.2025 21:40

Samsunspor, deplasman yoluna çıkan taraftar grubunun saldırıya uğradığını açıkladı.

Samsunspor açıkladı: Taraftarımız yaralandı

Samsunspor, taraftar grubunun saldırıya uğradığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.

Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

