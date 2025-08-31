Sergen Yalçın için çarpıcı sözler: "Transfer desteği verilir ve takım disiplinini sağlarsa..."

ALİ GÜLTİKEN: HOCA BİÇİLMİŞ KAFTAN!

Sergen Yalçın, Beşiktaş camiasının kılcal damarlarına kadar her şeyini bilen bir isim. Burada şampiyonluk yaşattı, kupa kazandı, yani yapmış, başarmış, tecrübeli bir isim. Beşiktaş'ın şu andaki geçmişten gelen kadrosunu da çok yakından tanıyan bir teknik adam. Oyuncuların kapasiteleri, ne yapabilecekleri konusunda bilgiye sahip. Göreve başladığı andan itibaren her oyuncunun röntgeni elinde var. Kadroya son dönemde katılan birçok isim de var. Bunlarla kadro ve oyun yapısını değiştirebilecek takım derinliğine de sahip. Bahsettiğimiz her şey aslında bugün ipin ucunda olan yönetimin en büyük ilacı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile beraber yeni bir oyun, yeni bir heyecan ve motivasyon ortaya çıkacak. Camianın da bağrına basacağı, arkasında olacağı bir efsane. O yüzden Beşiktaş açısından Sergen Yalçın biçilmiş kaftan diyebiliriz. Yüreklere yeni bir kıpırtı, yeni bir ümit dalgası getireceği çok aşikâr.