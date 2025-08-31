Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Ederson, Lammens derken bombayı patlatıyor

FENERBAHÇE'DEN EDERSON'A 12 MİLYON EURO

Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano tarafından aktarılan bilgiye göre, Fenerbahçe Ederson için Manchester City'ye 12 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Manchester City'nin bonservis beklentisi daha yüksek.

Galatasaray'da bir süredir Ederson transferini tamamlamak için yoğun çaba harcıyor. İki ezeli rakip bu transferde karşı karşıya geldi.