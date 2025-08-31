Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Ederson, Lammens derken bombayı patlatıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve 4'te 4 yaparak milli araya moralle girdi. Transfer döneminde Sane, Osimhen ve Singo gibi sansasyonel transferlere imza atan Galatasaray, kaleci transferi için kolları sıvadı.
FENERBAHÇE'DEN EDERSON'A 12 MİLYON EURO
Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano tarafından aktarılan bilgiye göre, Fenerbahçe Ederson için Manchester City'ye 12 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Manchester City'nin bonservis beklentisi daha yüksek.
Galatasaray'da bir süredir Ederson transferini tamamlamak için yoğun çaba harcıyor. İki ezeli rakip bu transferde karşı karşıya geldi.
LAMMENS İÇİN ANTWERP'TEN AÇIKLAMA
Belçikalı Lammens geçen hafta olduğu gibi bu hafta da takımında kadro dışı bırakıldı ve bu akşamki Westerlo karşılaşmasının listesine dahil edilmedi.
23 yaşındaki file bekçisi takım idmanlarının da tamamen dışarısına çıkarıldı ve sadece bireysel antrenmanlar yaparak günlerini geçiriyor ve yeni takımı için artık gün sayıyor. Manchester United'ın da ilgilendiği futbolcu için, İngiltere'deki transfer penceresi kapanmak üzere olduğundan sadece üç günü kalmış bulunuyor.
Galatasaray bu durumu avantaja çevirmek için bekliyor.
DONNARUMA İDDİASI
Rudy Galetti'nin haberine göre; Aslan, PSG'nin kadroda düşünmediği Gianluigi Donnarumma için Fransız ekibine ilginç bir teklif yaptı.
Haberde, İtalyan kalecinin Galatasaray'a transferi için "şok edici bir formül" üzerinde müzakerelerin sürdüğü yazıldı.
Donnarumma için herhangi bir ücret ödemek istemeyen Galatasaray'ın futbolcunun gelecekteki satış değeri üzerinden bir anlaşma yapmayı planladığı belirtildi.
Fransız ekibi ikna olursa Galatasaray sonraki satıştan gelecek olan gelirin tamamını PSG'ye bırakacak.
2021 Temmuz'da İtalyan ekibi Milan'dan PSG'ye katılan Donnarumma, Fransız temsilcisiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Fransa Lig 1 şampiyonluğunun yanı sıra 2 Fransa Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen kaleci Gianluigi Donnarumma, yayımladığı mektupla kulübüne veda etti.