Trabzonspor, Samsunspor’u ağırlıyor! Bordo-mavililerin 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan bordo-mavililer, milli araya kayıpsız girmeyi istiyor. İşte zorlu mücadele öncesi Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihi...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Felipe, Onuachu

Samsunspor XI: Okan, Satka, Van Drongelen, Zeki, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji

SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleri ile başlayan Samsunspor ise Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

