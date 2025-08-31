Trabzonspor, Samsunspor’u ağırlıyor! Bordo-mavililerin 11’i belli oldu...

Sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleri ile başlayan Samsunspor ise Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.