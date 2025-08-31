Trabzonspor, Samsunspor’u ağırlıyor! Bordo-mavililerin 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor'u konuk ediyor.
Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor XI: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Felipe, Onuachu
Samsunspor XI: Okan, Satka, Van Drongelen, Zeki, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji
SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı üçüncü hafta da evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.