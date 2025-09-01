Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Felipe’yi aşamadı
BAŞAKŞEHİR ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren İstanbul derbisi başladığı gibi golsüz berabere sona erdi: 0-0. Mücadelenin son yarım saati nefesleri kesti. Ev sahibi takım Başakşehir, Operi ile 60'ta yokladığı Eyüp kalesinde Marcos Felipe'ye takıldı. Ardından Shomurodov, Deniz Türüç ve Kemen ile de Başakşehir bu duvar aşılamadı. Kalesinde geçit vermeyen Brezilyalı yeni transfer, Eyüpspor'un aldığı 1 puanda başrol oynadı. Ligde 2 maçı eksik olan Başakşehir puanını 2'ye, Eyüpspor ise 4'e yükseltti.
