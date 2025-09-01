Başakşehir Felipe’yi aşamadı

BAŞAKŞEHİR ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren İstanbul derbisi başladığı gibi golsüz berabere sona erdi: 0-0. Mücadelenin son yarım saati nefesleri kesti. Ev sahibi takım Başakşehir,Kalesinde geçit vermeyen Brezilyalı yeni transfer, Eyüpspor'un aldığı 1 puanda başrol oynadı. Ligde 2 maçı eksik olan Başakşehir puanını 2'ye, Eyüpspor ise 4'e yükseltti.