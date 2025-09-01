Beşiktaş transfer haberleri son dakika! Sergen Yalçın talimat verdi: Kanatlar peş peşe inecek…

Beşiktaş'ta transfer harekâtı sürüyor. Ligde oynadığı son Alanyaspor maçında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sergen Yalçın yönetimden acilen kanat takviyelerini yapmasını talep etti. Beşiktaş'ta sağ kanat için Cerny ile anlaşma sağlanırken, gözler sol kanat transferine çevrildi.
Lausanne'a elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta hızlı bir gece operasyonuyla Solskjaer'in yerine takımın başına getirilen Sergen Yalçın, dün kulüp tarafından resmen açıklandı. 2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 'Yeniden başlıyoruz' mesajıyla duyurulurken, yönetim eksikleri tamamlamak için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının daha önce övgüyle bahsedip, "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirmek için düğmeye bastı. Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı 2.5 saatlik toplantıda kadro planlamasına dair görüşlerinde öncelikle iki kanat oyuncusu istediği ve bu bölgelerin tamamlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.
HAMBURG'U REDDETTİ, BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın Wolfsburg ile Çek futbolcu için süreci yürüttüğü ve bu yılı kiralık geçirip bonservisini gelecek sezon alacak şekilde bir teklifle masada olduğu kaydedildi. Alman ekibi ise doğrudan bonservisiyle satışa sıcak bakıyor. Hamburg'un teklifini reddeden ve Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cerny ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
ONANA AYRILDI
Beşiktaş'ta Jean Onana için beklenen gerçekleşti ve İtalya'ya gitti. Kamerunlu futbolcu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Genoa'ya imza atmak için dün Çizme'ye uçtu. 2023 yazında Beşiktaş'a transfer olan Onana, siyah-beyazlılarla istenilen seviyeye ulaşamamış ve zaman zaman eleştirilmişti. Genoa'nın yeniden kiralamak için devreye girmesiyle 25 yaşındaki orta sahanın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
ARROYO'YA CRUZEİRO KANCASI
Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden olan Kenny Arroyo'yu Brezilya ekibi Cruzeiro istiyor. Brezilya ekibinin 7.5 milyon euroluk teklifi reddedilirken, yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
SOL KANAT İÇİN ALTERNATİF ÇOK
Beşiktaş sol kanat için birden fazla isimle temas halinde. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmelerde pek çok isim masaya yatırıldı.
ZURİKO DAVİTASHVİLİ AŞKI BİTMEDİ
Başkan Serdal Adalı'nın gönlümden geçen isim dediği Zuriko Davitashvili ile ilgili çalışmalar sürüyor. 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu için Saint-Etienne'nin yüksek bonservis beklentisi var.
RAHEEM STERLİNG'DE GÜNDEMDE
Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki Raheem Sterling, sol kanat transfer için alternatif isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu kiralama formülü önerilecek.
ARMAND LAURİENTE VE SANCHO TAKİBİ
Beşiktaş'ta yine sol kanat transfer için Armand Lauriente ve Sancho'da alternatif adaylar arasında yer alıyor. Manchester United'dan ayrılmak isteyen Sancho için şartlar zorlanacak.