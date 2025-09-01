Beşiktaş transfer haberleri son dakika! Sergen Yalçın talimat verdi: Kanatlar peş peşe inecek…

Lausanne'a elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta hızlı bir gece operasyonuyla Solskjaer'in yerine takımın başına getirilen Sergen Yalçın, dün kulüp tarafından resmen açıklandı. 2 yıllık anlaşma sağlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 'Yeniden başlıyoruz' mesajıyla duyurulurken, yönetim eksikleri tamamlamak için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının daha önce övgüyle bahsedip, "Hayran kaldım" dediği Vaclav Cerny'yi bitirmek için düğmeye bastı. Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı 2.5 saatlik toplantıda kadro planlamasına dair görüşlerinde öncelikle iki kanat oyuncusu istediği ve bu bölgelerin tamamlanması gerektiğini belirttiği kaydedildi.