Çorum FK gümbür gümbür

muhteşem başlayan Çorum FK, Keçiörengücü'nü de 2-1 yenerek milli araya moralli girdi. 4'te 4 yapan kırmızı-siyahlı takım, 43'te Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçti. Ancak bu sevinç çok kısa sürdü,Yediği golün ardından kontrolü eline alan Çorum, baskısının meyvesini aldı.takımını üstünlüğe taşırken maçın da skorunu ilan etti.Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı. Bu arada Çorum FK, Kocaelispor'dan kanat-forvet Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.Pendik-Sivas: 2-1, A.Demir-Amed: 1-8, Serik- Bodrum: 2-4.