Çorum FK gümbür gümbür

SEZONA
muhteşem başlayan Çorum FK, Keçiörengücü'nü de 2-1 yenerek milli araya moralli girdi. 4'te 4 yapan kırmızı-siyahlı takım, 43'te Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçti. Ancak bu sevinç çok kısa sürdü, Keçiörengücü 45'te Ezeh ile eşitliği sağladı.
Yediği golün ardından kontrolü eline alan Çorum, baskısının meyvesini aldı. 65. dakikada Oğuz Gürbulak,
takımını üstünlüğe taşırken maçın da skorunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte ligde tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Çorum, 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı. Bu arada Çorum FK, Kocaelispor'dan kanat-forvet Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Diğer sonuçlar:
Pendik-Sivas: 2-1, A.Demir-Amed: 1-8, Serik- Bodrum: 2-4.