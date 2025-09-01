Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erik ten Hag’a şok! Görevine son verildi
Giriş Tarihi: 1.9.2025 12:46 Son Güncelleme: 1.9.2025 13:27

Erik ten Hag’a şok! Görevine son verildi

Bayer Leverkusen, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erik ten Hag’ın görevine son verdi.

Erik ten Hag’a şok! Görevine son verildi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erik ten Hag’a şok! Görevine son verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz