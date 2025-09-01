Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ederson Fenerbahçe’ye gitti! Galatasaray ibreyi o kaleciye çevirdi

UEFA listesinin verilmesine 48 saat kale, Galatasaray kaleci transferi için gaza bastı. Avrupa'ya kaleci yetiştirmek isteyen aslan, gözünü çizmeye çevirdi. Sarı-kırmızılılar bir an önce yıldız kaleciyi renklerine bağlamayı planlıyor. İşte Galatasaray transfer haberleri son dakika;
Sane ve Osimhen gibi iki dünya yıldızını alan Galatasaray, kalede de büyük oynuyor.
Sarı-kırmızılılar, PSG'den ayrılma kararı alan ancak hala kulübü belli olmayan Gianluigi Donnarumma için pusuda.
Menajer George Gardi üzerinden nabız yoklayan G.Saray, bonservis için PSG'den 40 milyon Euro cevabını aldı.
Gardi geçen sezon Osimhen transferinde yaptığı gibi Donnarumma için fırsat yaratmaya çalışıyor.
26 yaşındaki kalecinin PSG ile mevcut sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek.
Fransız devi, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olaran İtalyan eldiveni kadroda düşünmüyor.
Ederson'u F.Bahçe'ye kaptıran Galatasaray, Belçika kulübü Antwerp'ten Senne Lammens'in durumunu yakından takip ediyor.