Son dakika haberi: Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in transferini açıkladı!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu. Sarı-lacivertliler, bu transferden 22 milyon Euro bonservis elde edileceğini duyurdu.

Öte yandan oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15'inin kulübe aktarılacağına yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15'i kulübümüze aktarılacaktır." denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.