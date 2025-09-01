Tarihi 45 dakika

MOURINHO gitti Fenerbahçe coştu… Sarı-lacivertli takımın nöbetçi hocası Zeki Murat Göle yönetiminde 45 dakikada 3 gol birden bularak şov yaptı. Ayrıca Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk yarıda üç gol birden buldu. Rakibine karşı yüzde 69'a 31 topla oynama üstünlüğü sağlayan Kanarya rakip kaleye 9 şut çekti. Rakip ceza sahasında 20 kez topla buluştu. G.Birliği için bu rakam 4'te kaldı. Fenerbahçe bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (513) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (30) resmi maçını oynadı. Zeki Göle maç sonu, "Fenerbahçe'de bu görevi üstlenmek benim için büyük bir şey. 3. kez yaşıyorum. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.