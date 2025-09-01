Trendyol Süper Lig’de ilk 4 hafta raporu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı ve milli takım maçları için verilen araya girildi. İlk 4 hafta sonunda Galatasaray, aldığı 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-kırmızlıların ardından Trabzonspor 10 puanla 2, Göztepe de 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Eksik karşılaşmaları olan Fenerbahçe 7 puanla 5, Beşiktaş da 3 puanla 11. sırada araya girdi.



GALATASARAY PUAN KAYBETMEDİ

Süper Lig'de ilk 4 haftanın ardından puan kaybetmeyen tek takım Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor, 1'er maçta berabere kalırken, Beşiktaş ise 1 müsabakada mağlup oldu. Kasımpaşa ile Gençlerbirliği de çıktıkları mücadelelerde puan alamadı.



6 MAÇ OYNANMADI

Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa kupaları mücadelelerinden dolayı 6 karşılaşma oynanmadı. Bu süreçte siyah-beyazlıların ve turuncu-lacivertlilerin 2, sarı-lacivertliler ve kırmızı-beyazlıların da 1'er müsabakası ertelendi.



TOPLAM 73 GOL ATILDI

Ligde oynanan karşılaşmalarda toplam 73 gol sevinci yaşandı. Konyaspor'un deplasmanda Eyüpspor'u 4-1, Gaziantep FK'nın da konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorlarla mağlup ettiği müsabakalar geride kalan 4 haftada en gollü karşılaşmalar oldu. Corendon Alanyapor - Çaykur Rizespor, Göztepe - Fenerbahçe ve Başakşehir - Eyüpspor maçlarında ise gol sesi çıkmadı.



EN GOLCÜ GALATASARAY

Ligde 4 haftada en golcü takım olan Galatasaray, yaptığı 4 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Cimbom'un ardından Konyaspor 8, Fenerbahçe ile Göztepe de 6'şar gol sevinci yaşadı. Ligin en az gol atan takımları ise Başakşehir ile Çaykur Rizespor oldu ve 1'er gol kaydetti.



BARIŞ ALPER YILMAZ VE EREN ELMALI'DAN 3'ER GOL

Geride kalan haftalarda en golcü futbolcular Galatasaray'dan oldu. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı, 3'er kez gol sevinci yaşadı ve gol krallığında zirvede yer aldı. Gaziantep FK'nın Rumen futbolcusu Alexandru Maxim da 3 asistle bu alanda ilk sırada bulunuyor.



7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Süper Lig'de şu ana kadar oynanan müsabakalarda hakemler 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Sezonun ilk kırmızı kartı, Gaziantep FK - Galatasaray maçında çıktı ve Gaziantep ekibinin kalecisi Burak Bozan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. En çok kırmızı kart gören takım ise 2 kez ile Göztepe oldu. Göztepe'den Juan ve İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, Kocaelispor'dan Samet Yalçın, Fatih Karagümrük'ten Marius Tresor Doh, Gençlerbirliği'nden de Michal Nalepa da kırmızı kart gören futbolculardı.



10 PENALTI KARARI VERİLDİ, 9'U GOL OLDU

Oynanan müsabakalarda hakemler, 10 kez penaltı noktasını gösterdi. İlk 4 haftada Galatasaray ve Alanyaspor 2, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa da 1'er penaltı kullandı. Bu penaltıların 9'u gol olurken, 1'i ise kaçtı. Göztepe deplasmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi.

3 TEKNİK DİREKTÖR GİTTİ

Ligde 18 takımdan 3'ü sezona başladığı teknik direktörle yollarını ayırma kararı aldı. İlk olarak Gaziantep FK'da teknik adam değişikliği oldu ve İsmet Taşdemir'in yerine Burak Yılmaz geldi. Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alan Fenerbahçe ve Beşiktaş da teknik direktörlerini değiştirdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'ın yerine Sergen Yalçın ile anlaştı. Sarı-lacivertliler ise Jose Mourinho'nun yerine henüz birini getirmedi.



EN ÇOK ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk 4 haftada 16 farklı hakeme görev verdi. Bu hakemlerden en çok düdük çalan isim ise 3 maçla Ali Yılmaz oldu. Halil Umut Meler, Arda Kardeşler ve Oğuzhan Aksu da 1'er karşılaşmada görev aldı.