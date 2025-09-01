Uçaklar sıraya girdi

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli saatler hız kesmiyor... Sarı-lacivertliler, dün önce sahada Gençlerbirliği'ni yendi ardından uzun süredir bitmesini beklediği Kerem Aktürkoğlu'na kavuştu. Ardından da iki bomba transfer de daha mutlu sona ulaştı. Paris Saint-Germain ve Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'da imza atacak. 10 numara pozisyonunda oynayan İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncu, çıktığı 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

YUSUF AL-HİLAL'E, CARLOS COMO'YA GİTTİ

G.Saray'ın da peşinde olduğu kaleci Ederson'da da mutlu sona ulaşan taraf, Fenerbahçe oldu. Aslan'ın 10 milyon Euro ile ilk teklifini sunduğu Brezilyalı file bekçisi için Kanarya, 13 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Manchester City'nin 15 milyon istediği kalecide bonuslarla anlaşma zemini sağlandı. Bu transferi Fenerbahçe adına ünlü menajer Jorge Mendes yürüttü. Ederson'un bugün ya da yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Ayrılık haberleri de üst üste geldi. Yusuf Akçiçek, Al-Hilal'e imza atmak için Arabistan'a gitti. Diego Carlos da Como'ya transfer oldu.