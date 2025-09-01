Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 11:55

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın (2 Eylül salı) oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

AA
ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'ndan heyecan başlıyor. 1. eleme turu, 8 müsabakayla start verecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

