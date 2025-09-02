Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de gerçekleşen son transferler! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor
Giriş Tarihi: 2.9.2025 15:44 Son Güncelleme: 2.9.2025 15:48

CANLI | Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de gerçekleşen son transferler! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor

Son dakika transfer haberleri: Avrupa'nın önde gelen liglerinde transfer dönemi sona ererken, Süper Lig'de ise ekipler 12 Eylül'e kadar kadrolarına takviye yapmaya devam edecekler. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere hareketli saatler yaşanıyor. İşte son 2 günde Süper Lig'de atılan imzalar...

15:41

EDERSON MOREAS

Eski takımı: Manchester City

Yeni takımı: Fenerbahçe

15:41

JEAN ONANA

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Genoa

15:41

BATISTA MENDY

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Sevilla

15:40

DOMINIK LIVAKOVIC

Eski takımı: Fenerbahçe

Yeni takımı: Girona

15:40

MARCO ASENSIO

Eski takımı: Paris Saint Germain

Yeni takımı: Fenerbahçe

15:40

UĞURCAN ÇAKIR

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Galatasaray

15:40

KEREM AKTÜRKOĞLU

Eski takımı: Benfica

Yeni takımı: Fenerbahçe

15:39

YUSUF AKÇİÇEK

Eski takımı: Fenerbahçe

Yeni takımı: Al Hilal

15:39

VACLAV CERNY

Eski takımı: Wolsfburg

Yeni takımı: Beşiktaş

15:39

CARLOS CUESTA

Eski takımı: Galatasaray

Yeni takımı: Vasco Da Gama

15:38

NICOLO ZANIOLO

Eski takımı: Galatasaray

Yeni takımı: Udinese

15:35

KENY ARROYO

Eski takımı: Beşiktaş

Yeni takımı: Cruzeiro

