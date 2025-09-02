Fenerbahçe, Ederson’un transferini açıkladı! İşte kazanacağı maaş...

MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada: ''Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Ederson ile Fenerbahçe 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.