Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Ederson'un transferini açıkladı! İşte kazanacağı maaş...
Giriş Tarihi: 2.9.2025 09:58 Son Güncelleme: 2.9.2025 10:19

Fenerbahçe, Ederson'un transferini açıkladı! İşte kazanacağı maaş...

Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes'in transferini KAP'a bildirdi. İşte 31 yaşındaki kalecinin kazanacağı yıllık ücret...

Fenerbahçe, Ederson’un transferini açıkladı! İşte kazanacağı maaş...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferini duyurdu.

MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada: ''Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Ederson ile Fenerbahçe 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta 168 kez kalesini gole kapattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Ederson'un transferini açıkladı! İşte kazanacağı maaş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz