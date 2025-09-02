Inter, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Hakan Çalhanoğlu...

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Transfer gündeminde adı sıkça Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da listede yer aldı.

Inter'in 2025-26 sezonu Devler Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yann Sommer, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Piotr Zielinski, Petar Susic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Raffaele Dı Gennaro, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny, Francesco Acerbi, Davide Frattesi, Andy Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni.