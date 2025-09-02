Son dakika haberi: Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı açıkladı! İşte maaşı...

Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine verildi.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta saha oyuncusuna 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için ise net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret ödeyecek.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yanı sıra kariyeri boyunca Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giydi.