Trabzonspor’da Bennacer heyecanı! Oyuncunun kararı...

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Samsunspor beraberliği ile sona eren bordo-mavililer, milli ara dönüşü gideceği Fenerbahçe deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Fatih Tekke, basın toplantısında "10 numara ihtiyacı var mı?" sorusuna "Tek eksiğimiz bu değil" yanıtını vermişti.
Geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu, yıllık ücretinin ödeneceği bir teklif yapıldı. İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan Bennacer transfere sıcak bakıyor.
Kariyeri boyunca 323 maça çıkan Bennacer, 14 gol-24 asistlik performansa imza attı.