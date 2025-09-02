Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Bennacer heyecanı! Oyuncunun kararı...
Giriş Tarihi: 2.9.2025 07:13

Trabzonspor'da Bennacer heyecanı! Oyuncunun kararı...

Trabzonspor, daha önce resmi teklifte bulunduğu Milan’ın Cezayirli yıldızı Ismael Bennacer'i milli arada kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor’da Bennacer heyecanı! Oyuncunun kararı...

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Samsunspor beraberliği ile sona eren bordo-mavililer, milli ara dönüşü gideceği Fenerbahçe deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Fatih Tekke, basın toplantısında "10 numara ihtiyacı var mı?" sorusuna "Tek eksiğimiz bu değil" yanıtını vermişti.

12 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar birkaç ismi almayı hedefleyen Fırtına önceliği 2027'ye kadar Milan'la sözleşmesi olan İsmael Bennacer'e verdi.

Geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu, yıllık ücretinin ödeneceği bir teklif yapıldı. İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan Bennacer transfere sıcak bakıyor.

Kariyeri boyunca 323 maça çıkan Bennacer, 14 gol-24 asistlik performansa imza attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Bennacer heyecanı! Oyuncunun kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz