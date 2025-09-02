Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor’u eledi!

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. Dev organizasyonda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.
Sincan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Eskişehirspor 2-1'lik skorla kazandı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Tayfun Tatlı ve 90.dakikada penaltıdan Deniz Keskin kaydetti.
Ankaraspor'un tek sayısı, 84. dakikada Talha Özler'den (K.K) geldi.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, kupada bir üst tura çıktı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 0-1 Eskişehirspor
GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 1-1 Eskişehirspor
GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 1-2 Eskişehirspor