Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u eledi!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 18:31 Son Güncelleme: 2.9.2025 18:34

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1.tur maçında Eskişehirspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor’u eledi!

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. Dev organizasyonda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

Sincan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Eskişehirspor 2-1'lik skorla kazandı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Tayfun Tatlı ve 90.dakikada penaltıdan Deniz Keskin kaydetti.

Ankaraspor'un tek sayısı, 84. dakikada Talha Özler'den (K.K) geldi.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, kupada bir üst tura çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 0-1 Eskişehirspor

GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 1-1 Eskişehirspor

GOL | Sincan Belediyesi Ankaraspor 1-2 Eskişehirspor

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u eledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz