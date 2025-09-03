Beşiktaş yıldız oyuncu için yeniden masada!

YENİDEN MASADA

Fransız ekibi, bonservisi için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı oyuncusuna istediği teklifi bulamadı. Bu gelişmenin ardından Kara Kartal, St. Etienne ile yeniden masaya oturdu.

Rakamın 15 milyon Euro'nun altına inmesi için görüşmeler sürüyor. Davitashvili'nin de ikinci ligde oynamamak için bu teklife sıcak bakması bekleniyor.