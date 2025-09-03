Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş yıldız oyuncu için yeniden masada!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 09:29 Son Güncelleme: 3.9.2025 09:30

Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından Beşiktaş yönetimi vites yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, bir süredir gözüne kestirdiği yıldız oyuncu için yeniden masaya oturdu.

Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte sol kanat transferi için vites artırdı.

Siyah-beyazlılar, St. Etienne'in Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile uzun süredir ilgileniyordu. Buna karşın 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapmayı istiyor

YENİDEN MASADA

Fransız ekibi, bonservisi için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı oyuncusuna istediği teklifi bulamadı. Bu gelişmenin ardından Kara Kartal, St. Etienne ile yeniden masaya oturdu.

Rakamın 15 milyon Euro'nun altına inmesi için görüşmeler sürüyor. Davitashvili'nin de ikinci ligde oynamamak için bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

