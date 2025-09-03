Beşiktaş yıldız oyuncu için yeniden masada!

Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte sol kanat transferi için vites artırdı.
Siyah-beyazlılar, St. Etienne'in Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile uzun süredir ilgileniyordu. Buna karşın 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapmayı istiyor
YENİDEN MASADA
Fransız ekibi, bonservisi için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı oyuncusuna istediği teklifi bulamadı. Bu gelişmenin ardından Kara Kartal, St. Etienne ile yeniden masaya oturdu.
Rakamın 15 milyon Euro'nun altına inmesi için görüşmeler sürüyor. Davitashvili'nin de ikinci ligde oynamamak için bu teklife sıcak bakması bekleniyor.