Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.
ERTELEME MAÇLARI DA AÇIKLANDI
Öte yandan TFF, 5 ve 6. hafta ile birlikte Süper Lig'de ertelenen maçların tarihlerini de duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden kulüplerimizin, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlenmiştir.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz…