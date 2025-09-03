Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

ERTELEME MAÇLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan TFF, 5 ve 6. hafta ile birlikte Süper Lig'de ertelenen maçların tarihlerini de duyurdu.