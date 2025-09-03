Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 18:26 Son Güncelleme: 3.9.2025 18:35

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı. TFF, erteleme maçlarının tarihini de duyurdu.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

ERTELEME MAÇLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan TFF, 5 ve 6. hafta ile birlikte Süper Lig'de ertelenen maçların tarihlerini de duyurdu.

