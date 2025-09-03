Ziraat Türkiye Kupası: Karaman FK, evinde turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Karaman FK ile Kapadokyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, ev sahibi 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı (Abdulkadir Sönmez dk. 46), Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Cem Aktaş (Doğukan İnci dk. 86), İlke Tankul, Sabrican Vural, Sadi Karaduman, Emre Toptan, Samet Dağlı (Hasan Akpınar dk. 77), Ertuğrul Şenlikoğlu
Kapadokyaspor: Hasan Sürmeli, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Erdinç Çepoğlu, Musa Buğrahan Kavaklı (İrahim Topaloğlu dk. 77), Habib Biçer (Osman Emirkan Demir dk. 63), Bora Barlas, Muhammed Eren Kıryolcu, Metin Polat, Halil Can Durmuş (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 63), Turhan Kaya, Halil Akhan,
Goller: Sabrican Vural (dk. 32), Sadi Karaduman (dk. 90+4), (Karaman FK), Habib Biçer (dk. 7), (Kapadokyaspor)