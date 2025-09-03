Ziraat Türkiye Kupası: Muş Spor Kulübü, kupada gol olup yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Muş Spor Kulübü ile Şırnak Petrol Spor karşı karşıya geldi. Muş Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 8-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Muş Spor Kulübü, adını kupada bir üst tura yazdırdı.
Stat: Muş Şehir
Muş Spor Kulübü: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammed Fatih Yıldırım, Serkan Odabaşoğlu (Ozan Resuloğlu dk. 46), Bilal Budak, Oğuzhan Akgün, Ayetullah Korkmazer, Ahmet Tekin, Emirhan Kayalar, Stanley Ohawuchi (Taha Ahmet Balsu dk. 46), Ahmet Sun, Yunus Toplu
Şırnak Petrol Spor: Hasan Külter (Enes Yalçın dk. 80), Sinan Kılınç, Onur Öğmen, Muhammed Külter, İbrahim Tüvek, Selami Öğmen, Derman Sevim, Ali İke, Yunus Koç, Yunus Tuver ve Sehat Bahşiş
Goller: Emirhan Kayalar (dk. 2), Bilal Budak (dk. 8), Stanley Ohawuchi (dk. 11 pen.), Oğuzhan Akgün (dk. 27, 39), Ahmet Sun (dk.31), Ayetullah Korkmazer (dk. 48), Ahmet Tekin (dk. 86) (Muş Spor Kulübü)