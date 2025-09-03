Ziraat Türkiye Kupası: Yeşilyurt Belediyespor, 5 golle turladı!

Türkiye Kupası 1'inci turunda Yeşilyurt Belediyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Yeşilyurt Belediyespor 5-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Yeşilyurt Belediyespor'a turu getiren golleri; 8 ve 45+2'de Muhammet Öztürk, 13'te Mustafa Yılmaz, 53'te Mert Göze, 80'te Berkay Emre Sarısu kaydetti.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR : Doğukan Kaya, Eren Şimşek, Kerem Kılıç, Mert Göze, Mücahit Çakır, Yunus Emre Aydemir, Mustafa Yılmaz, Cemal Kaya, İsmail Zobu, Muhammet Öztürk, Umut Taniş

YENİ MALATYASPOR : Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Muhammet Göktürk Gök, Talha Garip, Emir Ulusoy, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı, Enes Nas, Burak Yaz, Mehmet Taştan, Osman Katipoğlu

GOLLER: Dk.8 ve 45+2 Muhammet Öztürk, Dk.13 Mustafa Yılmaz, Dk. 53 Mert Göze, Dk.80 Berkay Emre Sarısu(Yeşilyurt Belediyespor)