Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bugün oynanan maçlarla sürdü. Günün son maçında Karabük İdmanyurdu Spor, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor: 2-1
Alanya 1221-Muğlaspor: 0-3
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK: 2-1
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor: 2-3
Bartınspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3
Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor: 0-7
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor: 1-2
Dersimspor-Adanaspor: 3-0
Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1
Güzide Gebze SK-Bulvarspor: 6-2
İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-2
Kahta 02 Spor-İskenderunspor: 2-1
KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor: 4-0
Kestel Çilek SK-Uşakspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)
Kırklarelispor-Galata SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)
Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4
Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor: 5-0
Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor: 1-1 (Penaltılarda 4-2)
Muşspor-Şırnak Petrol SK: 8-0
Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK: 1-2
Sultan Su İnegölspor-Ezinespor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 1-2
Sinopspor-Orduspor 1967: 0-2
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor: 2-0
Fethiyespor-Söke 1970: 2-0
Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu: 2-3