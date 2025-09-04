Büyük futbolcular kalben etkilenmez!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında soruları cevapladı. "Benim açımdan bu en önemli maçımız" diyen İtalyan hoca, "Gürcistan son yıllarda çok gelişen bir takım.Zorlu karşılaşma olacak ama hazırız, iyi çalıştık" dedi. Arda Güler'le ilgili soruda oyuncusunu öven tecrübeli teknik adam, futbolcuların transfer döneminden etkilenip etkilenmediğiyle ilgili şöyle konuştu: "Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan veya konuşulan. Büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez ve buraya geldikleri andan itibaren ruhen, kalben, fiziksel olarak bunu her seferinde kanıtladılar.