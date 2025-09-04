Cengiz Ünder yok Cenk Tosun var

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. İlk müsabakasını 24 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak sarı-lacivertlilerin listesi şu şekilde: Kaleciler:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson. Defans:
Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown. Orta saha:
İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca. Forvet:
Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.