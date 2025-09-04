Cengiz Ünder yok Cenk Tosun var

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. İlk müsabakasını 24 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak sarı-lacivertlilerin listesi şu şekilde:İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson.Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown.İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca.Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.