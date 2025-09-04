Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cengiz Ünder yok Cenk Tosun var
Giriş Tarihi: 4.9.2025

Cengiz Ünder yok Cenk Tosun var

Cengiz Ünder yok Cenk Tosun var
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. İlk müsabakasını 24 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacak sarı-lacivertlilerin listesi şu şekilde: Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson. Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown. Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca. Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Ünder yok Cenk Tosun var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz