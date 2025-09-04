Fırtına’nın yeni oyun kurucusu Bouchouari!

Yenisezonda Onuachu, Oulai, Olaigbe, Augusto ve Pina ile gücüne güç katan Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, daha önce kadrosuna dahil etmek istediği Faslı orta saha Benjamin Bouchouari konusunda Saint-Etienne ile anlaştı. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki 8 numara için Fransız temsilcisine bonservis olarak 4 milyon Euro + bonus ödeyecek. Dün İstanbul'a gelen Faslı yıldız, Trabzonspor'a 4+1 yıllık imza atacak.Ancak istediği gibi olmayınca Bouchouari, Trabzonspor'un önerisini kabul etti.Fas vatandaşı olan Bouchouari,Belçika doğumlu oyuncu, altyapısını bu ülkede Anderlecht, Genk ve Mechelen'de aldı. Ardından Hollanda'da Willem ve Fortuna Sittard'da U19'da ter döktü. Roda ile profesyonel sözleşme imzalayan Bouchouari, 2022'de 1.1 milyon Euro'ya St.Etienne'in yolunu tuttu.teknik heyet, yeni oyun kurucusu görevini verecek.