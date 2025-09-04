İşte Aslan’ın ‘dev’ kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Yeni transferlerini listeye yetiştiren sarıkırmızılıların müsabakalarda forma verebileceği oyuncular şu şekilde:Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay.İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai.Mauro İcardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu. Devler Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Cimbom, ilk karşılaşmasını 18 Eylül'de Frankfurt ile oynayacak.