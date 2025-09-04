Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Aslan’ın ‘dev’ kadrosu
Giriş Tarihi: 4.9.2025

İşte Aslan’ın ‘dev’ kadrosu

24 kişilik liste UEFA’ya teslim edildi. Yeni transferlerin tamamı kadroda yer aldı. İlk maç 18 Eylül’de Frankfurt ile deplasmanda oynanacak

İşte Aslan’ın ‘dev’ kadrosu
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Yeni transferlerini listeye yetiştiren sarıkırmızılıların müsabakalarda forma verebileceği oyuncular şu şekilde: Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen. Defans: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay. Orta saha: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai. Forvet: Mauro İcardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu. Devler Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Cimbom, ilk karşılaşmasını 18 Eylül'de Frankfurt ile oynayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Aslan’ın ‘dev’ kadrosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz