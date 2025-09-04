İşte Aslan’ın ‘dev’ kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Yeni transferlerini listeye yetiştiren sarıkırmızılıların müsabakalarda forma verebileceği oyuncular şu şekilde: Kaleciler:
Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen. Defans:
Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay. Orta saha:
İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai. Forvet:
Mauro İcardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu. Devler Ligi'nde 8 maça çıkacak olan Cimbom, ilk karşılaşmasını 18 Eylül'de Frankfurt ile oynayacak.