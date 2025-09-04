Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına yeni kalecisini adada buldu! Dünyaca ünlü yıldız…

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri bordo-mavili taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içinde Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Kayserispor'dan Bilal Beyazıt için görüşmeler gerçekleştiren Trabzonspor, yurt dışında da dünyaca ünlü yıldızları transfer listesine aldı. İşte son dakika gelişmeleri;
Bordo-mavililer, Manchester City'nin Trafford ve Donnarumma'yu kadrosuna katmasıyla 3. kaleci konumuna düşen Stefan Ortega'yı listesine aldı.
50 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bordo-mavili yönetim ayrıca Manchester United'ın 2023 yılında 50.2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı ancak yollarını ayırmak istediği Andre Onana'ya kiralık teklifi sundu.
Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon Euro. Sezona uyluk sakatlığı ile başlayan ve ardından iyileşen Onana, Altay Bayındır'ın yedeğinde kaldı.