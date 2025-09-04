Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına yeni kalecisini adada buldu! Dünyaca ünlü yıldız…
Giriş Tarihi: 4.9.2025 13:50

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına yeni kalecisini adada buldu! Dünyaca ünlü yıldız…

Trabzonspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmasıyla birlikte kaleci ihtiyacı doğan Trabzonspor, aradığı ismi adada buldu. Fırtına iki dünyaca ünlü file bekçiye transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri bordo-mavili taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içinde Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Kayserispor'dan Bilal Beyazıt için görüşmeler gerçekleştiren Trabzonspor, yurt dışında da dünyaca ünlü yıldızları transfer listesine aldı. İşte son dakika gelişmeleri;

Bordo-mavililer, Manchester City'nin Trafford ve Donnarumma'yu kadrosuna katmasıyla 3. kaleci konumuna düşen Stefan Ortega'yı listesine aldı.

İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünen Alman eldivenle temas kuran Trabzonspor, Manchester City'ye kiralama teklifinde bulundu. Oyuncuyu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.

50 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Bordo-mavili yönetim ayrıca Manchester United'ın 2023 yılında 50.2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı ancak yollarını ayırmak istediği Andre Onana'ya kiralık teklifi sundu.

Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon Euro. Sezona uyluk sakatlığı ile başlayan ve ardından iyileşen Onana, Altay Bayındır'ın yedeğinde kaldı.

