A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı'nda İspanya maçı hazırlıkları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Gürcistan karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, tesislerin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken aday kadrodaki diğer oyuncular ise saha çalışmasına katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, hücum varyasyonları üzerinde durulmasının ardından taktik oyunla sona erdi.

HACIOSMANOĞLU TAKİP ETTİ

İdmanı Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor Eski Başkanı Fatih Özgökçen takip etti.

BASIN TOPLANTISI YARIN

Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, yarın saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşma öncesi ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek resmi antrenman ise saat 20.30'da bu statta yapılacak.