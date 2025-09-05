Ayrılık haftası

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturması ile birlikte yeni bir yola giren Beşiktaş, hem transfere hem de ayrılacak oyunculara odaklandı. Siyahbeyazlı yönetim, yabancı sayısını azaltarak özellikle kanat bölgesine yeni takviyeler için yer açmak istiyor.Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri gelirken 6 olan yurt dışı kiralama limiti nedeniyle Arnavut oyuncunun başka bir ülkeye kiralanma ihtimali yüksek. Svensson için ise Süper Lig'den çok sayıda teklif var. Norveçli sağ bekin gelen önerileri bu hafta değerlendirmesi bekleniyor. Takımda düşünülmeyen Joao Mario için ise bonservisi ile ayrılığı sıcak ihtimal.3 yabancı gönderip sol kanada bir deneyimli isim almak isteyen Beşiktaş, diğer iki kontenjanını ise 2002 ve sonrası doğumlu genç oyunculara ayıracak. Sergen Yalçın'ın listesine göre hareket edecek olan yönetim dinamik iki oyuncuyu kadroda istiyor.