Bursa gol şovla turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dün oynanan maçlarla tamamlanırken günün son müsabakasında Bursaspor sahasında Söğütspor'u 7-0 yenerek turladı. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşma nefesleri kesti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan maçı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Yeşil-beyazlıların gollerinikendi kalesine atarken Timsahların son golü iseTeknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki Bursaspor, bu sezon 3 resmi maçında 16 gol atarken kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.Türkiye Kupası'ndaki günün diğer maçında TFF 3. Lig temsilcisi Kahramanmaraşspor, sahasında 3. Lig takımı Osmaniyespor'u uzatmalarda 1-0 yenerek turu cebine koydu. İki takım da 90 dakika sonunda birbirlerine üstünlük sağlayamayınca mücadele, 15'er dakikalık ek uzatmaya gitti. Konuk ekip Osmaniye, gol aradığı sırada Kahramanmaraş kontratağa çıktı.23 yaşındaki futbolcu da meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı ve turu getirdi. Diğer sonuçlar: Erciyes-Hacettepe: 2-0, Isparta-Kırşehir: 4-0.12 Bingölspor, Bursa Yıldırım, Karaköprü Bld., Çankaya, Yalova, Eskişehir, İzmir Çoruhlu, Niğde Bld, 24 Erzincan, 1461 Trabzon, 1926 Bulancak, Muğlaspor, Aliağa, İshaklıspor, Anadolu Üniv., Giresunspor, Kepezspor, Şiran Yıldızspor, Dersimspor, Somaspor, Erbaaspor, Kdz.Ereğli Bld., Gebze, İnegöl, Beyoğlu Y.Çarşı, K.Maraş İstiklal, Kahta 02, Kestel Çilek, Galata, Şanlıurfaspor, Muşspor, Yeşilyurtspor, Fatsa Bld., Ordu 1967, Denizli İY, Fethiyespor, Karaman, Karabük, K.Maraşspor, Isparta 32, Erciyes 38, Bursaspor.