Takım ruhunu gösterdik

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella 3-2'lik galibiyet sonrası "Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Polemiklere girmeyi sevmiyorum böyle olunca herkese kendimizi kanıtlamak için daha çok çalışıyoruz. Mutluyuz. İspanya'nın Avrupa'nın en büyük takımı olduğunu biliyoruz ama bizim de silahlarımız var" dedi.Türkiye tarihinde 4 üzeri resmi maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranının sahibi Montella (11/17) oldu.Gürcistan maçı öncesi kampta kavga ettikleri iddiaları ortaya atılan Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün maç sonu röportaja birlikte geldi. Hakan,Burası Milli Takım. Biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz" dedi. Yunus da "Hakan abi bu takımın lideri, ona saygımız sonsuz. Mükemmel bir aile ortamımız var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Önümüzde yine önemli bir maç var. Böyle devam edelim" diyerek sorun olmadığını teyit etti.