Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor!

Giriş Tarihi: 5.9.2025 20:19

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Benjamin Bouchouari takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

BOUCHOUARI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Augusto, Tony Nwakaeme, Wagner Pina ve Arda Öztürk sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmazken, yeni transfer Benjamin Bouchouari ile Danylo Sikan takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

