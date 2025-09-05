TÜRKİYE İSPANYA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci rakibi İspanya

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Millilerimizin gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı. Milliler gruptaki ikinci maçını İspanya'ya karşı oynayacak. Peki, Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2 GOL
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.
Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.
Kerem, A Milli Takım'da çıktığı 45. maçta gol sayısını 14'e yükseltti.