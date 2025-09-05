TÜRKİYE İSPANYA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci rakibi İspanya

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2 GOL

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.

Kerem, A Milli Takım'da çıktığı 45. maçta gol sayısını 14'e yükseltti.