Aykut Kocaman’dan Saran’ın teklifine yanıt geldi!

"MESLEĞİMLE İLGİLİ FENERBAHÇE'NİN VERDİĞİ GÖREVDEN KAÇINMAM"

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ve Fenerbahçe'nin mesleğiyle ilgili vereceği hiçbir görevden kaçınmayacağını dile getirdi.

Camianın, sorunları aşacak kudrete ve dirayete sahip olduğunu kaydeden 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir." şeklinde görüş belirtti.

Ara verdiği süreçte durduğu pozisyon ve yaptığı konuşmaların "hiçbir göreve talip olmadığının ısrarlı ve açık bir göstergesi" olduğunu hatırlatan Kocaman, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."