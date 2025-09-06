Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yeni yönetim listesi belli oldu

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.
Başkan Ali Koç'un teslim ettiği yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı:
"Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman."