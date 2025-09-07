TV8 CANLI İZLE 7 EYLÜL 2025 | Milli maç saati: Türkiye İspanya maçı TV8 canlı izle linki

Türkiye İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Dünya Kupası Elemeleri için grupta ikinci maçına çıkacak. İlk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başaran milliler, grup aşamasına güzel bir giriş yaptı. Bu akşamki maç öncesi ise TV8 Türkiye İspanya maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte Milli maç saati ve Türkiye İspanya maçı TV8 canlı izle linki