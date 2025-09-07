Vincenzo Montella: Belki kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda bulunacağız

Milli takımın gelişiminin sürdüğünü aktaran İtalyan teknik adam, "Hedefimiz tabii ki her zaman gelişmek biz bunu son iki senede gösterdik. Bu maçtan sonra yaptığımız her şeyi yıkmamın anlamı yok. Gelişen ve gelişime açık bir futbolcu grubumuz var. Tabii ki hedefimiz Dünya Kupası, oraya ulaşmak istiyoruz. Bu seviyede çocukluktan gelen bir çalışma periyoduna sahip bir takıma karşı mücadele ettiğinizde kendi eksiklerinizi görüp daha fazla çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Belki kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası'nda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Farklı yenilgiden sonra görevden alınma gibi bir endişe duyuyor musunuz?" sorusuna, "Hayır herhangi bir endişem yok. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz, o iki maçın ne kadar önemli olduğunu, en azından ikinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz, çünkü hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek." yanıtını verdi.