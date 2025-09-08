Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 takım Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi
Giriş Tarihi: 8.9.2025 17:11 Son Güncelleme: 8.9.2025 17:20

3 takım Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

PFDK, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

