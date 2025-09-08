Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi bitti!
Giriş Tarihi: 8.9.2025 11:29

Azerbaycan Milli Takımı'nda Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Takımı, Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

