Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cengiz Ünder tamam! Sırada sol kanat transferi var…

Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı oyuncuyu sol kanat için düşünen Kartal, Londra kulübünün 20 milyon Pound (1 milyar 150 milyon TL) bonservis talebiyle karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin de kapanmasını fırsata dönüştürerek bu rakamları aşağı çekmeye çalışıyor. Sol kanada net katkı verecek, kaliteli bir oyuncu vadeden Başkan Serdal Adalı, bunu yerine getirmek istiyor.