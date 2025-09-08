Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cengiz Ünder tamam! Sırada sol kanat transferi var…

Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sol tarafa yıldız bir oyuncu getirmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri;
Beşiktaş, sol kanada planlanan takviye için İngiltere Premier Lig'de Arsenal'de forma giyen tecrübeli yıldız Leandro Trossard ile ilgileniyor.
İngiliz ekibinde yedeğe düşen 30 yaşındaki futbolcu için girişimler yapılırken yüksek bonservis bedeliyle karşılaşıldı.
Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı oyuncuyu sol kanat için düşünen Kartal, Londra kulübünün 20 milyon Pound (1 milyar 150 milyon TL) bonservis talebiyle karşı karşıya kaldı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin de kapanmasını fırsata dönüştürerek bu rakamları aşağı çekmeye çalışıyor. Sol kanada net katkı verecek, kaliteli bir oyuncu vadeden Başkan Serdal Adalı, bunu yerine getirmek istiyor.
Transferin artık son dönemlerine gelirken Trossard, Lauriente gibi isimler başta olmak üzere fayda/maliyet açısından en iyi seçenekle sol kanat işinin çözülmesi için uğraşılıyor.
AYMERIC LAPORTE'DA LİSTEDE
Beşiktaş'ta savunmaya fırsat transferi olarak Aymeric Laporte gelebilir. Oyun kurma becerisi ve liderliğiyle dikkat çeken Laporte, Al Nassr'da oynuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın uygun şartlar oluşması halinde yıldız stoperi kadroda görmek istediği belirtildi.