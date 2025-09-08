Son dakika haberi: Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir'in başında 98 maça çıkan 45 yaşındaki çalıştırıcı; 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 29 mağlubiyet alarak 1.66 puan ortalaması tutturdu.