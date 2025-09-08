TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? Türkiye Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kalan maçları ve ihtimalleri

A Milli Takımımız, dün İspanya'ya karşı Konya'da beklenmedik bir farklı mağlubiyet aldı ve işleri zora soktu. Bu karşılaşmanın ardından Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Türkiye Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kalan maçları ve ihtimalleri
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Milliler dün Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrılan Türkiye grupta 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Ekim ayında milliler, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalardan alınacak galibiyetler ikinci sırayı almamız adına bir hayli önem taşıyor.
Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım gidecek. Grup lideri 12 takım doğrudan bileti kapacak. Elemeleri ikinci bitiren 12 takım ile ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ile final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım finallere gidecek.
Elemelerde puan eşitliği halinde önce genel averaja bakılacak. Bu yüzden bu farklı yenilgi, gelecek maçlarda bize sorun açabilir.