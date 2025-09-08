TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? Türkiye Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kalan maçları ve ihtimalleri

Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım gidecek. Grup lideri 12 takım doğrudan bileti kapacak. Elemeleri ikinci bitiren 12 takım ile ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ile final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım finallere gidecek.

Elemelerde puan eşitliği halinde önce genel averaja bakılacak. Bu yüzden bu farklı yenilgi, gelecek maçlarda bize sorun açabilir.