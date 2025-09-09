Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
Giriş Tarihi: 10.9.2025 01:37

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

Erling Haaland'ın 5 gol attığı maçta Norveç, sahasında Moldova'yı 11-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin gol attığı karşılaşmalarda Portekiz ve Fransa, sahadan galibiyetle ayrıldı.

AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde günün sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.

I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti.

D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.

Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.

K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Azerbaycan-Ukrayna: 1-1

Fransa-İzlanda: 2-1

F Grubu

Ermenistan-İrlanda: 2-1

Macaristan-Portekiz: 2-3

H Grubu

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2

I Grubu

Norveç-Moldova: 11-1

K Grubu

Sırbistan-İngiltere: 0-5

Arnavutluk-Letonya: 1-0

ARKADAŞINA GÖNDER
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz